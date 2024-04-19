Ощадбанк получил рекордную прибыль в своей истории

Финальная сумма прибыли Ощадбанка превысила предварительные результаты 2023 года более чем на 1,2 млрд грн

Фото: Ощадбанк/Facebook

На основе отчета независимого аудитора государственный Ощадбанк утвердил окончательные результаты 2023 года с чистой прибылью в 6 млрд грн. Это рекордный уровень за все время работы Ощадбанка, сообщила пресс-служба финучреждения.

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Финальная сумма прибыли превысила предварительные результаты 2023 года, которые были объявлены ранее, более чем на 1,2 млрд грн. Благодаря этому Ощадбанк, по данным НБУ, поднялся на вторую строчку рейтинга доходности банковских учреждений Украины.

2023 год стал восьмым годом подряд, в течение которого банк демонстрирует прибыльную деятельность, говорится в сообщении. Общая прибыль Ощадбанка за эти годы составила около 12 млрд грн.

"После убытков 2014-2015 годов, вызванных потерей активов в оккупированных Крыму и части Донецкой и Луганской областей, в течение двух лет Ощад вышел на стабильную прибыльную деятельность и до сих пор продолжает постепенное улучшение финансовых показателей", – отметили в финучреждении.

Кроме того, Ощадбанк значительно улучшил финансовые показатели в первом квартале текущего года.

Чистая прибыль за январь-март 2024 года составляет 4,9 млрд грн – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,3 млрд грн, или на 91%.

В значительной степени это обусловлено наращиванием операционных доходов, которые увеличились на 0,9 млрд грн, или на 14%, а также положительным результатом переоценки ОВГЗ с индексированной стоимостью на 1,2 млрд грн, пояснили в банке.

В конце февраля Ощадбанк перевел в государственный бюджет рекордную сумму налога на прибыль – 4,7 млрд грн налога, а также около 50% дивидендов за 2023 год.

Ощадбанк занимает второе место в банковской системе по объему чистых активов и средств клиентов, и первое – по количеству отделений, которых насчитывается около 1200.

Чистая прибыль банка в 2023 году, до завершения годовых корректировок, составила 4,75 млрд грн, а показатель рентабельности капитала – 16,7% (в 2022 году – 2,9%).