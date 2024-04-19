Ощадбанк отримав рекордний прибуток у своїй історії

Фінальна сума прибутку Ощадбанку перевищила попередні результати 2023 року більш ніж на 1,2 млрд грн

Фото: Ощадбанк/Facebook

На основі звіту незалежного аудитора державний Ощадбанк затвердив остаточні результати 2023 року із чистим прибутком у 6 млрд грн. Це рекордний рівень за весь час роботи Ощадбанку, повідомила пресслужба фінустанови.

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Фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн. Завдяки цьому Ощадбанк, за даними НБУ, піднявся на другу сходинку рейтингу прибутковості банківських установ України.

2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність, сказано в повідомленні. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн.

"Після збитків 2014-2015 років, спричинених втратою активів в окупованих Криму та частині Донецької та Луганської областей, протягом двох років Ощад вийшов на стабільну прибуткову діяльність і до цього часу продовжує поступове покращення фінансових показників", – зазначили у фінустанові.

Окрім того, Ощадбанк значно поліпшив фінансові показники в першому кварталі цього року.

Чистий прибуток за січень-березень 2024 року становить 4,9 млрд грн – порівняно з аналогічним періодом минулого року він зріс на 2,3 млрд грн, або на 91%.

Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн, пояснили в банку.

Наприкінці лютого Ощадбанк переказав до державного бюджету рекордну суму податку на прибуток – 4,7 млрд грн податку, а також близько 50% дивідендів за 2023 рік.

Ощадбанк посідає друге місце в банківській системі за обсягом чистих активів та коштів клієнтів і перше – за кількістю відділень, яких нараховується близько 1200.

Чистий прибуток банку у 2023 році, до завершення річних коригувань, становив 4,75 млрд грн, а показник рентабельності капіталу – 16,7% (у 2022 році – 2,9%).