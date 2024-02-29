Ощадбанк переказав у держбюджет рекордну суму податку на прибуток

Окрім цього, другий за величиною банк України авансом передав державі половину своїх дивідендів за 2023 рік

Ощадбанк (фото: ФБ Ощадбанку)

Державний Ощадбанк переказав до державного бюджету 4,7 млрд грн податку на прибуток і перший транш дивідендів за 2023 рік. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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"Рекордну суму податку на прибуток, а саме 4,7 млрд грн, перерахував Ощадбанк до державного бюджету. Окрім цього, здійснене авансове перерахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за прогнозними результатами діяльності минулого року, у розмірі 0,7 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця сума орієнтовно становить 50% від суми дивідендів, які мають бути сплачені державі банком за 2023 рік.

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Законодавством визначено, що сума податку становить 50% від прибутку банку до оподаткування. Крім збільшення ставки податку на прибуток банків, рекордна сума платежів до бюджету, пояснили в Ощаді, спричинена успішною діяльністю банку протягом 2023 року.

Водночас головний результат роботи Ощадбанку – операційний прибуток – становив 12 млрд грн, що більш ніж у півтора раза перевищує відповідний показник минулого року.

Ощадбанк посідає друге місце в банківській системі за обсягом чистих активів та коштів клієнтів і перше – за кількістю відділень, яких нараховується близько 1200.

Чистий прибуток банку у 2023 році, до завершення річних коригувань, становив 4,75 млрд грн, а показник рентабельності капіталу – 16,7% (у 2022 році – 2,9%).