Ощадбанк перечислил в госбюджет рекордную сумму налога на прибыль
Государственный Ощадбанк перевел в государственный бюджет 4,7 млрд грн налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"Рекордную сумму налога на прибыль, а именно 4,7 млрд грн, перечислил Ощадбанк в государственный бюджет. Кроме этого, осуществлено авансовое перечисление доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по прогнозным результатам деятельности в прошлом году, в размере 0,7 млрд грн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эта сумма ориентировочно составляет 50% суммы дивидендов, которые должны быть уплачены государству банком за 2023 год.
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Законодательством определено, что сумма налога составляет 50% от прибыли банка до налогообложения. Помимо увеличения ставки налога на прибыль банков, рекордная сумма платежей в бюджет, пояснили в Ощаде, вызвана успешной деятельностью банка в течение 2023 года.
При этом главный результат работы Ощадбанка – операционная прибыль – составил 12 млрд грн, что более чем в полтора раза превышает соответствующий показатель в прошлом году.
Ощадбанк занимает второе место в банковской системе по объему чистых активов и средств клиентов и первое – по количеству отделений, которых насчитывается около 1200.
Чистая прибыль банка в 2023 году, до завершения годовых корректировок, составила 4,75 млрд грн, а показатель рентабельности капитала – 16,7% (в 2022 году – 2,9%).
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