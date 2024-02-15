ПриватБанк перерахував до держбюджету 26 млрд грн податку на прибуток. Віддасть ще 30 млрд грн

Крім податку ПриватБанк ще перерахує державі 80% чистого прибутку у вигляді дивідендів

Фото: ЕРА

Державний ПриватБанк перерахував авансом до державного бюджету 26 млрд грн податку на прибуток та перший транш дивідендів за 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба банку.

ПриватБанк є найбільшим платником податків у банківському секторі та одним з найбільших серед усіх українських компаній.

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Також ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. Це 30,2 млрд грн. За минулий рік банк отримав 37,8 млрд грн чистого прибутку.

Українським банкам нарахували 73,5 млрд грн податку на прибуток за 2023 рік, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік. Зростання відрахувань пов'язане з підвищенням удвічі до 50% ставки податку на прибуток для банків на 2023 рік. У 2024 році ставку знижено до 25%.

Восени 2023 року Україна була змушена запровадити оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками.

Прибуток українських банків досяг 130,5 млрд грн за 2023 рік: хто заробив найбільше.

У 2023 році Ощадбанк вийшов на історичний рекорд із прибутку.

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