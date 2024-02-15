ПриватБанк перечислил в госбюджет 26 млрд грн налога на прибыль. Отдаст еще 30 млрд грн

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Государственный ПриватБанк перечислил авансом в государственный бюджет 26 млрд грн налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк является крупнейшим налогоплательщиком в банковском секторе и одним из крупнейших среди всех украинских компаний.

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Также ПриватБанк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. Это 30,2 млрд грн. За прошлый год банк получил 37,8 млрд грн чистой прибыли.

Украиским банкам начислили 73,5 млрд грн налога на прибыль за 2023 год, что в 10 раз больше, чем за 2022 год. Рост отчислений связан с повышением в два раза до 50% ставки налога на прибыль для банков на 2023 год. В 2024 года ставка снижена до 25%.

Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам.

Прибыль украинских банков достигла 130,5 млрд грн за 2023 год: кто заработал больше всего.

В 2023 году Ощадбанк вышел на исторический рекорд по прибыли.

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