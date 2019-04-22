Банки снизили ставки по кредитам

По итогам первого квартала текущего года банки снизили ставки для кредитных программ. Ипотека, авто кредиты и овердрафты снизили стоимость, а кредиты наличными и кредитные карты подорожали. В обзоре использовались 125 кредитных программ от 23 украинских банков.

Динамика средних кредитных ставок Динамика средних кредитных ставок

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Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,69 п.п. и составляет 10,49% годовых. Напомним, последний квартал прошлого года закончился также удешевлением автокредитов. Снизили ставки по ссудам на авто Кредобанк, Прива-Банк, Укргазбанк и Укрсиббанк. Многие банки предлагают специальные кредитные программы с автосалонами, их условия более выгодны, ставки ниже. Автокредиты помимо основной процентной ставки предполагают комиссию за выдачу кредита в размере от 0,99% до 3,99% от суммы кредита, а также страховку (полное КАСКО). Средние кредитные ставки более выгодны на короткие сроки, при условия большого первого взноса. Порой проценты по кредиту составляют менее 1%, но только при сроке кредитования до 1 года. Такие предлагают Кредобанк, Кредиагриколь Банк, ОТП Банк, Приват-Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк и Укрсиббанк.

Ипотека в течении последнего квартала подешевела на 0,23 п.п. и средняя ставка составляет 20,09% годовых. Снизил ставки по кредитам на недвижимость Кредобанк. Стоимость ипотеки колеблется от 1,9% до 27,1% годовых. Наиболее выгодные условия кредитования жилья на первичном рынке. Укргазбанк предлагает 1,9-8% годовых (в зависимости от размера первого взноса) на 12 месяцев. Ощадбанк предлагает 8,9% годовых. Вторичная недвижимость кредитуется от 17% годовых.

Потребительские кредиты выросли в цене на 2,49 п.п., их средняя стоимость составляет 38,7% годовых. Самыми выгодными по-прежнему остаются кредиты под залог авто, недвижимости или депозитов, их ставки колеблются от 17,49% до 28,25%. Стоимость кредитов наличными и кредитных карт составляет 28,8% - 122,11% годовых. Овердрафты берут меньше обычных потребительских кредитов. Их стоимость в диапазоне от 19% до 39,6% годовых. Средняя ставка составляет 32,26% годовых. В течении последнего квартала они сбросили 2,5 п.п..

При написании материала исследовались 23 банка, 125 кредитных программ,

данные по состоянию на 22.04.19