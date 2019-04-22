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22.04.2019, 13:02

Банки снизили ставки по кредитам

Банки снизили ставки по кредитам

Обзор актуальных кредитных программ, проведенный Liga.net (данные на 22.04.2019)

По итогам первого квартала текущего года банки снизили ставки для кредитных программ. Ипотека, авто кредиты и овердрафты снизили стоимость, а кредиты наличными и кредитные карты подорожали. В обзоре использовались 125 кредитных программ от 23 украинских банков.

 

Динамика средних кредитных ставок

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Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили упала на 0,69 п.п. и составляет 10,49% годовых. Напомним, последний квартал прошлого года закончился также удешевлением автокредитов. Снизили ставки по ссудам на авто Кредобанк, Прива-Банк, Укргазбанк и Укрсиббанк. Многие банки предлагают специальные кредитные программы с автосалонами, их условия более выгодны, ставки ниже. Автокредиты помимо основной процентной ставки предполагают комиссию за выдачу кредита в размере от 0,99% до 3,99% от суммы кредита, а также страховку (полное КАСКО). Средние кредитные ставки более выгодны на короткие сроки, при условия большого первого взноса. Порой проценты по кредиту составляют менее 1%, но только при сроке кредитования до 1 года. Такие предлагают Кредобанк, Кредиагриколь Банк, ОТП Банк, Приват-Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк и Укрсиббанк.

Ипотека в течении последнего квартала подешевела на 0,23 п.п. и средняя ставка составляет 20,09% годовых. Снизил ставки по кредитам на недвижимость Кредобанк. Стоимость ипотеки колеблется от 1,9% до 27,1% годовых. Наиболее выгодные условия кредитования жилья на первичном рынке. Укргазбанк предлагает 1,9-8% годовых (в зависимости от размера первого взноса) на 12 месяцев. Ощадбанк предлагает 8,9% годовых. Вторичная недвижимость кредитуется от 17% годовых.

Потребительские кредиты выросли в цене на 2,49 п.п., их средняя стоимость составляет 38,7% годовых. Самыми выгодными по-прежнему остаются кредиты под залог авто, недвижимости или депозитов, их ставки колеблются от 17,49% до 28,25%. Стоимость кредитов наличными и кредитных карт составляет 28,8% - 122,11% годовых. Овердрафты берут меньше обычных потребительских кредитов. Их стоимость в диапазоне от 19% до 39,6% годовых. Средняя ставка составляет 32,26% годовых. В течении последнего квартала они сбросили 2,5 п.п..

При написании материала исследовались 23 банка, 125  кредитных программ,
данные по состоянию на 22.04.19

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Теги: процентные ставки, кредиты
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