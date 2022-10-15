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Citigroup заявил о полном выходе из России

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 11:47
Citigroup заявил о полном выходе из России - Фото
Фото: depositphotos.com

Citigroup Inc. заявляет, что в ближайшие шесть месяцев полностью уйдет из России, сообщает The Wall Street Journal.

"Сейчас Citi информирует своих многонациональных клиентов в России о том, что к концу первого квартала 2023 г. он прекратит почти все институциональные банковские услуги, которые предлагает в России", — говорится в отчете банка в пятницу, 14 октября.

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Ранее Citigroup заявляли, что закроют свой потребительский банк и прекратят банковское обслуживание малого бизнеса в России. Однако планировали остаться в стране, чтобы помогать другим международным компаниям, самостоятельно уходящим из России.

Citibank — крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank – подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года – это крупнейший банк США среди холдингов.
Наталія Софієнко
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Citigroup Inc. бизнес в россии санкции против России
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