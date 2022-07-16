Украина объявила предупреждение западным банкам из-за российской нефти – FT

Украина потребовала от руководителей крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере. Как сообщает Financial Times, такие письма на этой неделе получили по меньшей мере четыре банка: JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

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Предоставление кредитов компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, приводит к затягиванию войны против Украины, говорится в них.

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом помогают режиму Путину и поддерживают режим", — заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко, от имени которого были отправлены письма.

По его словам, Министерство юстиции собирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. Специальные службы Украины уже собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах к банкам также говорится, что им будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины в случае продолжения сотрудничества с Россией.

Читайте также "Декларация Лугано". Кабмин представил план по восстановлению Украины на $750 млрд. Подробности Украинская власть особенно сердита на JPMorgan из-за публикации аналитической записки с предостережением, что попытки ввести ограничения на российскую нефть могут повысить мировые цены до "стратосферных $380 за баррель", пишет FT. В письме к руководителю JPMorgan Джеймсу Даймону Устенко называет эту записку "пугалкой, основанной на некачественном анализе". Он также возмущен, что банк называет события в Украине "кризисом", а не российским вторжением. Читайте также: ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ. Это удар по режиму Путина на $22 млрд.

Андрей Водяный

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