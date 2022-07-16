UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина объявила предупреждение западным банкам из-за российской нефти – FT

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2022, 05:35
Украина объявила предупреждение западным банкам из-за российской нефти – FT - Фото
Фото: EPA

Украина потребовала от руководителей крупнейших западных банков прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере. Как сообщает Financial Times, такие письма на этой неделе получили по меньшей мере четыре банка: JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Предоставление кредитов компаниям, занимающимся поставкой российской нефти, приводит к затягиванию войны против Украины, говорится в них.

"На мой взгляд, они совершают военные преступления, потому что таким образом помогают режиму Путину и поддерживают режим", — заявил экономический советник президента Украины Олег Устенко, от имени которого были отправлены письма.

По его словам, Министерство юстиции собирается подать против банков иск в Международный уголовный суд после окончания войны. Специальные службы Украины уже собирают информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих торговлю российским ископаемым топливом.

В письмах к банкам также говорится, что им будет запрещено участвовать в послевоенном восстановлении Украины в случае продолжения сотрудничества с Россией.

Читайте также
"Декларация Лугано". Кабмин представил план по восстановлению Украины на $750 млрд. Подробности

Украинская власть особенно сердита на JPMorgan из-за публикации аналитической записки с предостережением, что попытки ввести ограничения на российскую нефть могут повысить мировые цены до "стратосферных $380 за баррель", пишет FT.

В письме к руководителю JPMorgan Джеймсу Даймону Устенко называет эту записку "пугалкой, основанной на некачественном анализе". Он также возмущен, что банк называет события в Украине "кризисом", а не российским вторжением.

Читайте также: ЕС одобрил эмбарго на нефть из РФ. Это удар по режиму Путина на $22 млрд.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Устенко Россия нефть банки JPMorgan hsbc офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 