Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

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В понедельник, 6 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составляет 39,29 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 39,83 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,69 грн, максимальный – 39,95 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 42,16 грн. Курс продаж повысился на 3 коп. до 42,94 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,2 грн.

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