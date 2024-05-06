Долар дешевшає, а євро дорожчає. Курси валют у банках

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У понеділок, 6 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 6 коп. і складає 39,29 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 39,83 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,7 грн, максимальний – 39,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,69 грн, максимальний – 39,95 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 42,16 грн. Курс продажу підвищився на 3 коп. до 42,94 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,35 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,2 грн.

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