WSJ: Кредитори вимагатимуть від України відновити виплати за держборгом

Wall Street Journal стверджує, що на переговорах про реструктуризацію євробондів приватні кредитори від України вимагатимуть відновити виплати

Фото: Isorepublic

Приватні кредитори України на переговорах про реструктуризацію євробондів вимагатимуть відновити їм виплати вже у 2025 році, повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Компанії, серед яких BlackRock та Pimco, сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною.

Вони розраховують отримати відсоткові платежі в обмін на прощення значної частини непогашеного держборгу.

Офіційні кредитори з Великої сімки дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза спливає в серпні 2024 року. Україна хотіла б домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.

На ринку не виключають, що Україна також проситиме про списання частини боргу. Про це, зокрема, свідчить аналіз боргової стійкості (DSA) України, здійснений Міжнародним валютним фондом у рамках останнього на сьогодні перегляду програми розширеного фінансування EFF. У документах немає прямої згадки про бажаність списання, але МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.

Виходячи з цього, за оцінками деяких спеціалістів, може йтися про списання до $15 млрд. Це дуже велика сума, якщо врахувати, що об'єктом списання мають стати єврооблігації, загальна сума випуску яких становить $21,2 млрд.