WSJ: Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу
Частные кредиторы Украины на переговорах о реструктуризации евробондов потребуют возобновить им выплаты уже в 2025 году, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Они рассчитывают получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей.
Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам пауза истекает в августе 2024 года. Украина хотела договориться с частными кредиторами о продлении отсрочки.
На рынке не исключают, что Украина также будет просить о списании части долга. Об этом, в частности, свидетельствует анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, осуществленный Международным валютным фондом в рамках последнего на сегодня пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В документах нет прямого упоминания о желательности списания, но МВФ заявляет о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.
Исходя из этого, по оценкам некоторых специалистов, речь может идти о списании до $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что объектом списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд.
- В марте 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 5,92 трлн в гривневом эквиваленте, или 151,05 млрд в долларовом. Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.