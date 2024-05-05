WSJ: Кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

Wall Street Journal утверждает, что на переговорах о реструктуризации евробондов частные кредиторы от Украины потребуют возобновить выплаты

Фото: Isorepublic

Частные кредиторы Украины на переговорах о реструктуризации евробондов потребуют возобновить им выплаты уже в 2025 году, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Компании, в том числе BlackRock и Pimco, сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Украиной.

Они рассчитывают получить до $500 млн годовых в виде процентных платежей.

Официальные кредиторы из Большой семерки позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам пауза истекает в августе 2024 года. Украина хотела договориться с частными кредиторами о продлении отсрочки.

На рынке не исключают, что Украина также будет просить о списании части долга. Об этом, в частности, свидетельствует анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, осуществленный Международным валютным фондом в рамках последнего на сегодня пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В документах нет прямого упоминания о желательности списания, но МВФ заявляет о необходимости снизить госдолг к 2028 году до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.

Исходя из этого, по оценкам некоторых специалистов, речь может идти о списании до $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что объектом списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд.