Госдолг Украины сократился на 31 млрд грн в январе. Что повлияло

Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг Украины сократился в январе на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

На 31 января госдолг составил 5,48 трлн грн или $144,9 млрд.

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На сокращение государственного долга повлияло отсутствие значительных внешних официальных заимствований в начале года. А также небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату, что привело к переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Евросоюза, объяснил глава парламентского комитет по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Структура государственного долга на конец января:

- 69,6% – внешний долг, 30,4% – внутренний

- 72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне

- 67% – долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.

С начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился в два раза (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте – на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – до августа 2024 года. По программе EFF сейчас готовятся переговоры о продлении реструктуризации до 2027 года. Это уменьшает нагрузку на бюджет и долговые риски, резюмирует Гетманцев.

11 октября 2023 года МВФ прогнозировал, что госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП.

На конец ноября государственный долг Украины превысил 5 трлн грн.

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