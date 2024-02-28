Госдолг Украины сократился на 31 млрд грн в январе. Что повлияло
Государственный и гарантированный государством долг Украины сократился в январе на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
На 31 января госдолг составил 5,48 трлн грн или $144,9 млрд.
На сокращение государственного долга повлияло отсутствие значительных внешних официальных заимствований в начале года. А также небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату, что привело к переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Евросоюза, объяснил глава парламентского комитет по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Структура государственного долга на конец января:
- 69,6% – внешний долг, 30,4% – внутренний
- 72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне
- 67% – долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.
С начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился в два раза (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте – на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.
Часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – до августа 2024 года. По программе EFF сейчас готовятся переговоры о продлении реструктуризации до 2027 года. Это уменьшает нагрузку на бюджет и долговые риски, резюмирует Гетманцев.
- 11 октября 2023 года МВФ прогнозировал, что госдолг Украины через два года превысит 100% ВВП.
- На конец ноября государственный долг Украины превысил 5 трлн грн.