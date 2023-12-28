Государственный долг Украины превысил 5 трлн грн

С начала полномасштабной войны госдолг вырос на 88%

Фото: depositphotos.com

Государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,12 трлн грн, или $140,8 млрд по состоянию на 30 ноября 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

За ноябрь госдолг увеличился на 3,3%, или на 163 млрд грн ($4,48 млрд).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На прирост госдолга повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, ссуды от Всемирного банка и размещение ОВГЗ, объясняет глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

С начала полномасштабной войны государственный долг вырос на 87,6% (+2,39 трлн грн.), в валютном эквиваленте – на 50,9% (+$47,5 млрд).

По итогам 2023 года ожидается соотношение государственного долга к ВВП на уровне около 85% (против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году).

В октябре МВФ прогнозировал, что соотношение госдолга Украины к ВВП составит 88% в 2023 году, а по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.

"Часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – сейчас до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме $4,6 млрд, суммарно к 2027 году – $14,8 млрд", — прокомментировал Гетманцев в соцсетях.

В июне 2023 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года.

В октябре Украина начала консультации с инвесторами о реструктуризации $20 млрд госдолга.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube