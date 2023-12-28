Державний борг України перевищив 5 трлн грн

З початку повномасштабної війни держборг зріс на 88%

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Державний та гарантований державою борг України становив 5,12 трлн грн, або $140,8 млрд станом на 30 листопада 2023 року. Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів.

За листопад держборг збільшився на 3,3%, або на 163 млрд грн ($4,48 млрд).

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На приріст держборгу вплинули залучення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС, позики від Світового банку та розміщення ОВДП, пояснює голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.

З початку повномасштабної війни державний борг зріс на 87,6% (+2,39 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 50,9% (+$47,5 млрд).

За підсумками 2023 року очікується співвідношення державного боргу до ВВП на рівні близько 85% (проти 78,4% у 2022 та 48,9% у 2021 році).

У жовтні МВФ прогнозував, що співвідношення держборгу України до ВВП становитиме 88% у 2023 році, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

"Частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП-варранти) – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні та обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі $4,6 млрд, сумарно до 2027 року – $14,8 млрд", – прокоментував Гетманцев у соцмережах.

У червні 2023 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП уперше з 1961 року.

У жовтні Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу.

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