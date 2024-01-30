Госдолг Украины достиг 85% ВВП. С начала войны увеличился вдвое

За 2023 год госдолг увеличился в гривне на 1,4 трлн грн, в валютном эквиваленте на $33,9 млрд

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Государственный и гарантированный государством долг достиг 5,5 трлн грн, или $145,3 млрд в валютном эквиваленте по состоянию на 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Соотношение госдолга к ВВП составило 85%. По итогам 2022 года это соотношение было 78,4%, в 2021 году – 48,9%. В октябре МВФ прогнозировал, что госдолг Украины составит 88% ВВП в 2023 году, а по итогам 2025 года превысит 100% ВВП.

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За 2023 год государственный долг увеличился: в гривне на 35,4% (+1,4 трлн грн), в валютном эквиваленте на 30,4% (+$33,9 млрд).

Наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% – в валютном. На прирост госдолга также повлияло получение кредитов по программам МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также от правительства Канады, объясняет глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Как и в 2022 году, львиная доля (около 6/7) роста всего государственного долга в 2023 году обусловливалась увеличением внешней задолженности. Остальные (1/7) – за счет ОВГЗ.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 8,2% расходов общего фонда государственного бюджета (против 6,5% в 2022 году и 12,4% в 2021 году).

"За два года войны структура государственного долга объективно ухудшилась. Долговая нагрузка на экономику остается высокой, долговые риски выросли, но ситуация контролируемая. Об этом свидетельствует успешный перезапуск внутреннего долгового рынка, продление реструктуризации перед официальными кредиторами, а также озвученные планы Минфина вернуться на рынки внешних коммерческих заимствований уже в 2025-2026 годах", — прокомментировал Гетманцев.

Он напомнил, что часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – до августа 2024 года, по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года.

Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме $4,6 млрд, суммарно к 2027 году – $14,8 млрд.

Источник: Даниил Гетманцев/telegram

В июне 2023 года госдолг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года.

В октябре Украина начала консультации с инвесторами о реструктуризации $20 млрд госдолга.

В ноябре госдолг Украины превысил 5 трлн грн.

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