Держборг України досяг 85% ВВП. З початку війни збільшився вдвічі

За 2023 рік держборг збільшився у гривні на 1,4 трлн грн, у валютному еквіваленті на $33,9 млрд

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Державний та гарантований державою борг досяг 5,5 трлн грн, або $145,3 млрд у валютному еквіваленті станом на 31 грудня 2023 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Співвідношення держборгу до ВВП становило 85%. За підсумками 2022 року це співвідношення було 78,4%, у 2021 році – 48,9%. У жовтні МВФ прогнозував, що держборг України становитиме 88% ВВП у 2023 році, а за підсумками 2025 року перевищить 100% ВВП.

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За 2023 рік державний борг збільшився: у гривні на 35,4% (+1,4 трлн грн), у валютному еквіваленті на 30,4% (+$33,9 млрд).

На приріст держборгу найбільше вплинуло отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на 18 млрд євро, що зумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті та 61% – у валютному. А також отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР і від уряду Канади, пояснює голова парламентського комітету з фінансів та податків Данило Гетманцев.

Як і 2022 року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році зумовлювалася збільшенням зовнішньої заборгованості. Інші (1/7) – внаслідок ОВДП.

Витрати на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету (проти 6,5% у 2022 році та 12,4% у 2021 році).

"За два роки війни структура державного боргу об'єктивно погіршилася. Боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація контрольована. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани Мінфіну повернутися на ринки зовнішніх комерційних запозичень уже у 2025-2026 роках", – прокоментував Гетманцев.

Він нагадав, що частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП–варанти) – до серпня 2024 року, за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року.

Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні та обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі $4,6 млрд, сумарно до 2027 року – $14,8 млрд.

Джерело: Данило Гетманцев/telegram

У червні 2023 року держборг Великої Британії перевищив 100% ВВП уперше з 1961 року.

У жовтні Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу.

У листопаді держборг України перевищив 5 трлн грн.

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