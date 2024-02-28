Держборг України скоротився на 31 млрд грн у січні. Що вплинуло
Державний та гарантований державою борг України скоротився у січні на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
На 31 січня держборг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.
На скорочення державного боргу вплинула відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень на початку року. А також невелике послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від Євросоюзу, пояснив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Структура державного боргу на кінець січня:
- 69,6% – зовнішній борг, 30,4% – внутрішній
- 72,5% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% – борг у гривні
- 67% – борг із фіксованою ставкою, 33% – борг зі змінною ставкою.
Від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.
Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП–варранти) – до серпня 2024 року. За програмою EFF зараз готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики, резюмує Гетманцев.
- 11 жовтня 2023 року МВФ прогнозував, що держборг України за два роки перевищить 100% ВВП.
- На кінець листопада державний борг України перевищив 5 трлн.