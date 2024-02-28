Держборг України скоротився на 31 млрд грн у січні. Що вплинуло

Фото: пресслужба НБУ

Державний та гарантований державою борг України скоротився у січні на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

На 31 січня держборг становив 5,48 трлн грн або $144,9 млрд.

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На скорочення державного боргу вплинула відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень на початку року. А також невелике послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки та зменшення доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від Євросоюзу, пояснив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Структура державного боргу на кінець січня:

- 69,6% – зовнішній борг, 30,4% – внутрішній

- 72,5% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% – борг у гривні

- 67% – борг із фіксованою ставкою, 33% – борг зі змінною ставкою.

Від початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП–варранти) – до серпня 2024 року. За програмою EFF зараз готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики, резюмує Гетманцев.

11 жовтня 2023 року МВФ прогнозував, що держборг України за два роки перевищить 100% ВВП.

На кінець листопада державний борг України перевищив 5 трлн.

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