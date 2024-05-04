З початку року українці сплатили 148 млрд грн ЄСВ, Пенсійний фонд очікував більше

Пенсійний фонд отримав від єдиного соцвнеску на 8 млрд грн менше від запланованого

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У січні – квітні 2024 року до Пенсійного фонду надійшло 148 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними упродовж січня – квітня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 148 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це на 8,1 млрд грн менше, ніж було заплановано.

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Інфографіка: Пенсійний фонд

Інфографіка: Пенсійний фонд

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за чотири місяці поточного року становили 158,7 млрд грн, що на 16,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З держбюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня – квітня було перераховано 81,9 млрд грн (-1,0 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ за вказаний період надійшло 20,1 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування – 10,8 млрд грн.

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