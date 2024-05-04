С начала года украинцы уплатили 148 млрд грн ЕСВ, Пенсионный фонд ждал больше

Пенсионный фонд получил от единого соцвзноса на 8 млрд грн меньше запланированного

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В январе-апреле 2024 года в Пенсионный фонд поступило 148 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованным данным, за январь-апрель 2024 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 148 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 8,1 млрд грн меньше, чем было запланировано.

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Инфографика: Пенсионный фонд

Инфографика: Пенсионный фонд

В целом, собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за четыре месяца текущего года составляли 158,7 млрд грн, что на 16,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из госбюджета на финансирование пенсионных выплат за январь-апрель было перечислено 81,9 млрд грн (-1,0 млрд грн до показателей 2023 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ за указанный период поступило 20,1 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования – 10,8 млрд грн.

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