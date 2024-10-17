Доллар дорожает, а евро дешевеет: Наличные курсы в банках 17 октября

Наличные курсы доллара и евро в банках

Фото: depositphotos.com

Сколько стоит доллар

В четверг, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составляет 41,04 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 41,51 грн.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,44 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 44,66 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 45,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,85 грн, максимальный – 45,1 грн. Для продажи минимальный курс – 45,19 грн, а максимальный – 45,55 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составляет 10,09 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 10,66 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,31 грн. Для продажи минимальный курс – 10,46 грн, а максимальный – 11 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.