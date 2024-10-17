Долар дорожчає, а євро дешевшає: Готівкові курси у банках 17 жовтня

Готівкові курси долара та євро в банках

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Скільки коштує долар

У четвер, 17 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 1 коп. і складає 41,04 грн. Курс продажу піднявся на 2 коп. до 41,51 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,44 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зменшився на 6 коп. і становить 44,66 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. до 45,41 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,85 грн, максимальний – 45,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,19 грн, а максимальний – 45,55 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 3 коп. і складає 10,09 грн. Курс продажу зменшився на 4 коп. до 10,66 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,31 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,46 грн, а максимальний – 11 грн.

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