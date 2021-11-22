Доллар еще подорожал. Итоги торгов на межбанке
22.11.2021, 17:22
Фото: freepik.com
В понедельник, 22 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,62/26,64, к закрытию котировки составили 26,75/26,77.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные – 26,75. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные – 26,77.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 29,9767/29,9993, к закрытию котировки составили 30,1044/30,1269.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3625/0,3628, к закрытию котировки составили 0,3572/0,3576.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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