Доллар и евро еще подорожали. Курс валют НБУ
02.12.2020, 08:00
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на 6 копеек, а по отношению к евро – на 7.
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