Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,71, к закрытию котировки составили 27,60/27,62.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,685. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,705.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,7509/32,7864, к закрытию котировки составили 32,4907/32,5142.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3759/0,3767, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3747.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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