Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке
07.08.2020, 17:03
Иллюстративное фото: wirestock/freepik.com
В пятницу, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,71, к закрытию котировки составили 27,60/27,62.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,60, максимальные – 27,685. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,62, максимальные – 27,705.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,7509/32,7864, к закрытию котировки составили 32,4907/32,5142.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3759/0,3767, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3747.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии