Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 10 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,90/27,92, к закрытию котировки составили 27,89/27,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,835, максимальные – 27,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,855, максимальные – 27,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8841/31,9069, к закрытию котировки составили 31,8169/31,8397.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3729/0,3735, к закрытию котировки составили 0,3737/0,3743.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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