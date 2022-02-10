Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке
В четверг, 10 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,90/27,92, к закрытию котировки составили 27,89/27,91.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,835, максимальные – 27,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,855, максимальные – 27,92.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8841/31,9069, к закрытию котировки составили 31,8169/31,8397.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3729/0,3735, к закрытию котировки составили 0,3737/0,3743.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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