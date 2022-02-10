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Украинцы стали больше доверять банкам. Увеличили вклады на 68 млрд грн за год

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 14:44
Украинцы стали больше доверять банкам. Увеличили вклады на 68 млрд грн за год - Фото
Фото: depositphotos.com

Общая сумма банковских вкладов физлиц, включая физлиц-предпринимателей, увеличилась на 68 млрд грн, или 11,2% за 2021 год по сравнению с предыдущим годом – до 675,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).  

Вклады в национальной валюте выросли на 65,4 млрд грн – до 422,8 млрд грн. В иностранной валюте – на эквивалент 2,6 млрд грн – до 252,8 млрд грн. 

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Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 000 грн, поэтому полностью подпадают под гарантии ФГВФЛ. Общая сумма таких вкладов составляет 262,6 млрд грн. 

Росту суммы вкладов физлиц в 2021 году способствовало увеличение минимального уровня заработной платы на 30% с начала года (с 5000 грн до 6500 грн). 

Среди других факторов: прирост фонда оплаты труда на 176,8 млрд грн, или 16,9% за 2021 год по сравнению с 2020 годом. Прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение – на 20,6 млрд грн. Прирост частных денежных переводов в Украину – на $3 млрд за год.   

В ФГВФЛ отметили, что в 2021 году увеличилась именно доля вкладов в национальной валюте, достигшей 62,6% по состоянию на 1января 2022 года. В начале 2021 года этот показатель составлял 58,8%.  

Валютные вклады росли медленно в связи с укреплением курса гривни в прошлом году и невысокой процентной ставкой по ним. 

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 70 из 71 платежеспособного банка. 

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Роман Брыль
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