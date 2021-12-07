Вклады украинцев в гособлигации выросли до исторического максимума – Совет НБУ
Вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Инвестиции населения фактически поровну делятся на гривневые и валютные гособлигации. Физлица вкладывают средства в ОВГЗ благодаря более привлекательной доходности по сравнению с другими финансовыми инструментами, уточнил Данилишин.
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В тоже время, инвестиции в государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов находятся на уровне 10-месячного минимума (около 91 млрд грн), что является отражением ухудшения иностранными инвесторами оценки суверенных рисков на фоне негативного информационного поля.
Рост ОВГЗ в собственности банков за прошлую неделю на 3,9 млрд грн позволил компенсировать сокращение вложений в гособлигации юридических лиц на 2,3 млрд грн в неделю и нерезидентов на 0,6 млрд грн в неделю, резюмирует глава Совета НБУ.
По состоянию на 1 ноября доля ОВГЗ в чистых активах украинских банков составила 25,4%, а их соотношение к депозитной базе банков (средств клиентов) – 34%.
- 3 июня 2021 года президент Владимир Зеленский купил 100 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 2,73 млн грн.
- 17 сентября нерезиденты сократили портфель украинских государственных облигаций до семимесячного минимума.
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