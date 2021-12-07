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Вклады украинцев в гособлигации выросли до исторического максимума – Совет НБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 11:41
Вклады украинцев в гособлигации выросли до исторического максимума – Совет НБУ - Фото
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин (Фото: пресс-служба НБУ)

Вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.   

Инвестиции населения фактически поровну делятся на гривневые и валютные гособлигации. Физлица вкладывают средства в ОВГЗ благодаря более привлекательной доходности по сравнению с другими финансовыми инструментами, уточнил Данилишин. 

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В тоже время, инвестиции в государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов находятся на уровне 10-месячного минимума (около 91 млрд грн), что является отражением ухудшения иностранными инвесторами оценки суверенных рисков на фоне негативного информационного поля. 

Рост ОВГЗ в собственности банков за прошлую неделю на 3,9 млрд грн позволил компенсировать сокращение вложений в гособлигации юридических лиц на 2,3 млрд грн в неделю и нерезидентов на 0,6 млрд грн в неделю, резюмирует глава Совета НБУ. 

По состоянию на 1 ноября доля ОВГЗ в чистых активах украинских банков составила 25,4%, а их соотношение к депозитной базе банков (средств клиентов) – 34%. 

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Роман Брыль
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ОВГЗ совет нбу Богдан Данилишин﻿
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