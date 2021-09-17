Иностранные инвесторы избавляются от ОВГЗ. Сократили портфель до 7-месячного минимума

Нерезиденты сократили портфель украинских государственных облигаций (ОВГЗ) на 2 млрд грн за текущую неделю. Размер портфеля нерезидентов пребывает на семимесячном минимуме, сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Низкий объем погашений ОВГЗ в первой и второй декаде сентября и достаточный остаток средств на счету правительства в гривне (более 50 млрд грн) обусловливает низкие объемы новых государственных заимствований, объясняет Данилишин. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

С начала сентября состоялось два аукциона Министерства финансов по продаже гособлигаций, на которых в госбюджет было привлечено лишь 2,5 млрд грн, из них 2 млрд грн - на срок до одного года.

"Несмотря на достаточный объем средств правительства в гривне, его валютная ликвидность остается ограниченной, что создает риски на фоне выплат по внешней задолженности, пик которых приходится на 29 сентября, когда должно быть выплачено более $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн по ОВГЗ", – указал глава совета НБУ.

Повышение учетной ставки НБУ и низкий спрос на государственные облигации стимулирует Минфин к повышению ставок на первичном рынке. Так, средневзвешенная ставка государственных заимствований с начала сентября составила 11,43%, что на 11 б. п. выше, чем в августе. При этом, при размещении ОВГЗ, которое состоялось 14 сентября, были повышены ставки практически по всем срокам: на срок 3 месяца – до 9,5%, на срок 1 год – до 11,37%, на срок 1,5 года – до 11,49%.

В то же время снизилась доходность по 3-летним ОВГЗ – до 12,30%, что может свидетельствовать об умеренности ожиданий инвесторов относительно среднесрочных инфляционных и девальвационных рисков.

Свертывание долгосрочного рефинансирования НБУ также ослабляет спрос банков на ОВГЗ, резюмирует Данилишин.

В июне в НБУ заявляли, что пиковые выплаты по внешнему долгу приходятся на III квартал 2021 года – $5,7 млрд. В целом выплаты по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах превысят $17 млрд.

2 сентября Минфин погасил третью серию ОВГЗ, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Сумма выплат составила более $1,3 млрд. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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