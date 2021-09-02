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Минфин за день выплатил по евробондам более $1,3 млрд

02.09.2021, 14:42
Минфин за день выплатил по евробондам более $1,3 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Сумма выплат составила более $1,3 млрд.

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Как сообщает пресс-служба Минфина, из общей суммы $974,1 млн составило погашение основной суммы еврооблигаций и $334,6 млн – процентные платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

По данным министерства, к концу года остаток валютных платежей по госдолгу составляет около $3,6 млрд.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году на $1,4 млрд был осуществлен ​​в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75%. В июле 2020 года Минфин выкупил еврооблигации на сумму $435 млн.

  • В июне в НБУ заявляли, что пиковые выплаты по внешнему долгу приходятся на III квартал 2021 года – $5,7 млрд. В целом выплаты по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах превысят $17 млрд
  • По данным Минфина, совокупный госдолг Украины в долларах в июле увеличился на 0,48%, до $92,96 млрд, но снизился на 0,6% в гривневом выражении — до 2,499 трлн грн.

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Юрий Тарасовский
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госдолг Минфин евробонды ОВГЗ
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