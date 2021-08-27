Розмови про те, що на пенсійне забезпечення українцям годі й розраховувати, змушує замислитися над альтернативами. Якщо не пенсія, то що? Фінансових інструментів для довгострокових накопичень не так вже й багато, але вони є. Тим часом, населення ними майже не користуються. Частково – через низькі доходи, частково – через слабке розуміння, що і як працює.

Які ж найбільш вигідні фінансові інструменти для довгострокових накопичень?

Перш ніж говорити про довгострокові заощадження, слід спершу зафіксувати "вихідні дані". А саме – чи є у людини певний початковий капітал, який треба зберегти і примножити? Якщо стартова сума є, можна скористатися депозитами чи інвестувати в "довгі" цінні папери. Коли ж мова йде про необхідність накопичити, фінансові експерти радять скористатися довгостроковими накопичувальними програмами страхових компаній або обрати недержавний пенсійний фонд.

Але – про все по черзі.

Депозити: ставки від’ємні, прогнози невтішні

Покласти гроші в банк – традиційний шлях збереження заощаджень, бо найбільш зрозумілий. Зрозуміліший хіба що – це покласти гроші під матрац. Але так кошти просто може "з’їсти" інфляція.

Банкопад 2014-2016 років значно вплинув на довгострокові запозичення українців. Якщо на кінець 2015-го населення тримало на депозитах, розрахованих на два і більше роки, у загальному 15,8 млрд грн, то вже в 2017-му ця цифра схудла до 6,2 млрд грн.

Щоправда, 2020-й переламав цю тенденцію і довгострокові депозити домогосподарств почали зростати – спершу до 8,9 млрд грн на кінець минулого року, а тепер до 9,7 млрд грн на середину 2021-го.

Та все ж 9,7 млрд грн – це лише 3% від усіх строкових депозитів фізосіб. При цьому 90% таких вкладів – це валютні вклади за низькими ставками, які не перекривають інфляцію.

Інфляція і податки роблять від’ємними реальні відсоткові ставки за депозитами. Таким чином, на разі це далеко не найвигідніший спосіб зберегти накопичення "в довгу".

В липні темпи зростання споживчих цін перетнули психологічну позначку в 10% і затримаються на цьому рівні щонайменше ще кілька місяців, зауважує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Якщо Нацбанку вдасться взяти інфляцію під контроль, що означатиме її поступове зниження до таргету (5%) в 2022 році, ставки за депозитами будуть залишатися на поточних рівнях найближчі півроку, після чого не виключено відновлення тренду на зниження, додає Демків.

За таких умов, для довгострокового накопичення найбільш придатними є банківські депозити на 12-18 місяців з підвищеними відсотковими ставками, але без можливості дострокового зняття, вважає керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Юрій Шоломицький.

Плюси такого інструменту – зрозумілість та надійність.

Мінуси – ставки за депозитами не покриватимуть інфляції, навіть якщо нинішнє зростання споживчих цін уповільниться і стабілізується.

"Банківський депозит є оптимальним варіантом для пасивних інвесторів, тобто при відсутності можливості та бажання шукати вигідні варіанти вкладення грошей, – пояснює Шоломицький, – Звісно, у разі наявності великої суми, кращими інструментами можуть бути альтернативи, такі як ОВДП, нерухомість, акції стабільних компаній або й власний бізнес".

Цінні папери: високий поріг входу, але приємна дохідність

Державні цінні папери або ж ОВДП є однією з найкращих опцій для інвестування з огляду на відсутність оподаткування доходу та привабливі ставки у 11-12%, каже Шоломицький.

Середні депозитні ставки в гривні – від 7% за короткими інструментами і до 12,5% за довгими. Але прибуток з депозитів додатково оподатковується. Валютні депозити в більшості банків коливаються на рівні 1%.

Мінуси ОВДП – високий поріг входу (30 00 или 50 000 грн – в зависимости от брокера) та необхідність сплати комісійних. Крім того, кількість необхідних документів для інвестування в цінні папери, звужує їхню доступність.

За валютними ОВДП минімально доцільна сума інвестицій – еквівалент 150 тис грн (близько $5 тис), відзначають у ICU.

На ринку доступні папери строком від двох місяців до шести років. Чим "довші" облігації, тим вищі ставки дохідності. Їх фіксують до кінця строку. Крім того, альтернативи внеску на строк від трьох до шести років фактично відсутні: банки рідко відкривають депозити на строк більше двох років.

Також у українців є можливість купувати єврооблігації, причому двома шляхами: безпосередньо в Україні або, завдяки, лібералізації валютного ринку – виводити кошти закордон і інвестувати там.

Чому інвестиції в єврооблігації – хороша ідея? Більш довгі строки, що дає більшу дохідність, пояснює заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса.

Привабливими він також вважає корпоративні єврооблігації та акції іноземних емітентів. Утім, для останнього зараз не кращі часи – світові фондові ринки перебувають на історичних максимумах.

"Краще почекати: рано чи пізно прийде глибока корекція і ми побачимо фінансову кризу, – попереджає Фурса. – Ринки впадуть".

Поріг входу в такі інвестиції – від $10 тис.

Довгострокові страхові програми і недержавні пенсійні фонди

Усі згадані інструменти потребують стартової суми на руках. Якщо ж її немає, варіантом для довгострокових накопичень можуть стати довгострокові накопичувальні програми страхових компаній та Недержавні пенсійні фонди.

Суть обох варіантів приблизно та сама: клієнт протягом 10-20 років робить регулярні внески. Компанія, якій він довірив свої накопичення, заробляє додатковий інвестиційний дохід і по завершенню програми людина отримує або значну суму (якщо це страхова компанія), або щомісячні виплати (якщо НПФ).

На українському ринку працює близько 60 НПФ, однак лише третина з них – активні. Продукти по довгостроковому накопиченню в страхових компаніях переважно пропонують філії іноземних СК, зауважує Фурса.

Суми на депозиті чи заощадження в ОВДП – своєрідна "подушка безпеки" для непередбачуваних ситуацій або для короткострокових накопичень на конкретні цілі, як-от купівля авто або нерухомості.

Завдання НПФ – зберегти гроші від інфляції впродовж довгих років.

Тож, гаслом успішного інвестора має стати диверсифікація. Тактика розкладання яєць у різні кошики особливо важлива, коли гра йде "у довгу".

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Матеріал опублікований в рамках спільного проєкту з компанією Ліга.Пенсія, яка входить до групи компаній ЛІГА. Партнер не впливає на зміст матеріалу.

Анна Родічкіна для LIGA.net

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