Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

Наличный курс доллара вырос на 17 копеек, курс евро – на 21

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 10 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 16 коп. и составляет 39,43 грн, курс продажи увеличился на 17 коп. до 39,97 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,85 грн, максимальный – 39,61 грн. Для продажи минимальный курс – 39,85 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 19 коп. и составляет 42,33 грн. Курс продаж вырос на 21 коп. до 43,1 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,45 грн, максимальный – 42,61 грн. Для продажи минимальный курс – 42,95 грн, а максимальный – 43,45 грн.

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