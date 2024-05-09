ГТСУ выявила нарушений таможенных правил на 6 млрд грн. Сумма выросла в 3,5 раза за год

На рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о нарушении таможенных правил на 4,5 млрд грн

Фото: ГТСУ/telegram

Таможни Государственной таможенной службы (ГТСУ) выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн за четыре месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, добавляют в ГТСУ.

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По 965 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн грн. В частности:

- промышленных товаров на 50 млн грн

- продовольственных товаров на свыше 23 млн грн

- транспортных средств на 29 млн грн

- валюты на 1,5 млн грн.

"В 1160 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на 28 млн грн, взыскано штрафов на 31 млн грн", — говорится в сообщении.

На рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о нарушении таможенных правил на 4,5 млрд грн. По 1613 делам, в том числе заведенным в предыдущие периоды, судом приняты решения о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация – 243 млн грн, штрафы – 297 млн грн).

Источник: ГТСУ

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