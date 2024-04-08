Бизнес улучшил оценку работы таможни, но есть претензии к качеству услуг — индекс ЕБА
Бизнес незначительно улучшил оценку работы таможни в 2023 году: интегральная оценка "Таможенного индекса", ежегодно публикуемого Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), выросла до 3,24 балла из 5 возможных с 3,17 балла в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.
Хуже всего бизнес оценил качество предоставления таможенных услуг и профессионализм должностных лиц.
Большинство опрошенных (56%) оценивают качество таможенных сервисов удовлетворительно, 25% считают его низким, а 6% очень низким. Доля бизнеса, положительно оценивающего работу таможни, сократилась с 24% в 2022 году до 13% в 2023 году.
Интегральная оценка уровня коррупции на таможне составила 3,20 балла. Большинство опрошенных (60%) не заметили изменения уровня коррупции, 15% считают, что он несколько уменьшился, 12% – существенно уменьшился. 14% считают, что проявления коррупции на таможне усилились.
Самую высокую оценку традиционно получила работа системы "Единое окно" – 3,77 балла. По 41% оценивают работу системы удовлетворительно и хорошо, 18% – очень хорошо.
Наибольшими вызовами при прохождении таможни являются бюрократия и дополнительные проверки, неприятие таможенными органами заявленной стоимости товара и его корректировки, коррупционное давление, некоторые вопросы кодификации, трудности во взаимодействии с ветеринарной службой и Госпродпотребслужбой.
Так, около половины (46%) опрошенных компаний сообщают о проблемах с корректировкой таможенной стоимости, тогда как в прошлом году об этом заявляли 37% респондентов. О проблемах с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов сообщают 27% опрошенных (26% в прошлом году).
По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих получить статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения – с 66% до текущего 71%.
- На начало марта 2024 года 31 компания получила льготы на таможне по программе АЭО. Темпы сопоставимы с Евросоюзом.
- 15 марта таможня усилила контроль за импортом автогаза. Были случаи подмешивания газа из России.
- Схема на 475 млн грн на Волынской таможне: число подозреваемых выросло до 20 человек.