Бизнес улучшил оценку работы таможни, но есть претензии к качеству услуг — индекс ЕБА

Фото: Гостаможня/Facebook

Бизнес незначительно улучшил оценку работы таможни в 2023 году: интегральная оценка "Таможенного индекса", ежегодно публикуемого Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), выросла до 3,24 балла из 5 возможных с 3,17 балла в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Хуже всего бизнес оценил качество предоставления таможенных услуг и профессионализм должностных лиц.

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Большинство опрошенных (56%) оценивают качество таможенных сервисов удовлетворительно, 25% считают его низким, а 6% очень низким. Доля бизнеса, положительно оценивающего работу таможни, сократилась с 24% в 2022 году до 13% в 2023 году.

Интегральная оценка уровня коррупции на таможне составила 3,20 балла. Большинство опрошенных (60%) не заметили изменения уровня коррупции, 15% считают, что он несколько уменьшился, 12% – существенно уменьшился. 14% считают, что проявления коррупции на таможне усилились.

Самую высокую оценку традиционно получила работа системы "Единое окно" – 3,77 балла. По 41% оценивают работу системы удовлетворительно и хорошо, 18% – очень хорошо.

Наибольшими вызовами при прохождении таможни являются бюрократия и дополнительные проверки, неприятие таможенными органами заявленной стоимости товара и его корректировки, коррупционное давление, некоторые вопросы кодификации, трудности во взаимодействии с ветеринарной службой и Госпродпотребслужбой.

Так, около половины (46%) опрошенных компаний сообщают о проблемах с корректировкой таможенной стоимости, тогда как в прошлом году об этом заявляли 37% респондентов. О проблемах с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов сообщают 27% опрошенных (26% в прошлом году).

По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих получить статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения – с 66% до текущего 71%.

Источник: ЕБА

Справка Таможенный индекс публикуется Европейской бизнес ассоциацией с 2010 года. Интегральный показатель индекса состоит из трех компонентов – оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг, работы "Единого окна". Индекс измеряется ежегодно. Отметка 3 считается нейтральной, максимальная оценка составляет 5 баллов. Опрос проводился за период 2023 года, в нем приняли участие 52 таможенных эксперта из компаний-членов ЕБА. Партнер исследования в 2023 году – DHL Express в Украине. публикуется Европейской бизнес ассоциацией с 2010 года. Интегральный показатель индекса состоит из трех компонентов – оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг, работы "Единого окна". Индекс измеряется ежегодно. Отметка 3 считается нейтральной, максимальная оценка составляет 5 баллов. Опрос проводился за период 2023 года, в нем приняли участие 52 таможенных эксперта из компаний-членов ЕБА. Партнер исследования в 2023 году – DHL Express в Украине.

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