Схема на 475 млн грн на Волынской таможне: число подозреваемых выросло до 20 человек
НАБУ и САП сообщили четырем должностным лицам Волынской таможни о подозрении в незаконной минимизации таможенных платежей и участии в преступной схеме, которая нанесла ущерб государству на 475 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Таким образом, круг подозреваемых в этом уголовном производстве расширился до 20 человек.
По данным следствия, в течение 2018-2019 годов участники схемы под руководством бывшего сотрудника правоохранительных органов занижали таможенные платежи при перемещении дорогостоящих товаров через международный пункт пропуска "Ягодин".
Схема заключалась в маскировке мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.п так называемыми "товарами прикрытия" со значительно меньшей стоимостью.
Чиновники Волынской таможни обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащих таможенных формальностей, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.
В целом по этому делу о подозрении сообщили девяти должностным лицам Волынской таможни и 11 частным лицам.
В настоящее время решается вопрос об избрании новым подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступления.
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