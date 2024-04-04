Схема на 475 млн грн на Волинській митниці: кількість підозрюваних зросла до 20 осіб

Учасники схеми занижували митні платежі при переміщенні високоліквідних товарів через кордон

Фото: НАБУ/telegram

НАБУ та САП повідомили чотирьом посадовим особам Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участь у злочинній схемі, яка завдала збитків державі на 475 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Таким чином, коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилося до 20 осіб.

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За даними слідства, протягом 2018-2019 років учасники схеми під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів занижували митні платежі під час переміщення високоліквідних товарів через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

Схема полягала у маскуванні мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо так званими "товарами прикриття" зі значно меншою вартістю.

Чиновники Волинської митниці забезпечували митне оформлення товарів без належних митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію та навмисне не робили дій щодо припинення злочинної схеми.

Загалом у цій справі про підозру повідомили дев'ятьом посадовим особам Волинської митниці та 11 приватних осіб.

Наразі вирішується питання про обрання новим підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, НАБУ та САП встановлюють інших можливих учасників злочину.

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