31 компания получила льготы на таможне по программе АЭО. Темпы сопоставимы с Евросоюзом

С начала 2024 года высшую степень доверия таможни получили уже девять украинских компаний

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В Украине к началу марта 2024 года 31 компания получила статус авторизованного экономического оператора (АЭО). Министерство финансов считает, что темпы получения украинскими предприятиями льгот на таможне соответствуют европейским, а иногда и превышают их.

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"Несмотря на войну, украинский бизнес воспользовался этой возможностью и существенно увеличил динамику в получении авторизаций АЭО. Так, за 3 года и 7 месяцев работы программы АЭО (на начало марта 2024 года) получена 31 авторизация АЭО", – заявили в Минфине.

Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям. Закон об АЭО в Украине был принят Верховной Радой в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Статус АЭО предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.



Такой статус дает таможенные упрощения и преимущества в международной торговле. Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и т.д.

Для сравнения, за первые четыре года функционирования программы АЭО в ЕС (2008–2011 годы):

→ бизнес в более чем половине стран ЕС (17 государств-членов) имел похожий (Румыния, Словакия и др.) или значительно меньший (Болгария, Греция, Литва и др.), или даже нулевой (Хорватия и Португалия) темп наращивания авторизаций АЭО;

→ бизнес в 11 государствах – членах ЕС имел больший темп наращивания АЭО (самый высокий – во Франции, Германии, Нидерландах).

Источник: Минфин

Украинские компании в 2024 году уже получили девять авторизаций АЭО (на 5 марта).

"Следовательно, с начала 2024 года они двигаются схожими темпами с бизнесами лидирующих стран ЕС в наращивании АЭО в течение этого же периода (в Германии – 11, во Франции – 10, в Хорватии и Польше – по 7)", – констатирует министерство.

Из всех авторизаций, требующих оценки финансового состояния, в Украине 63% было получено на основании базовых показателей и 35% – на основании сниженных показателей, введенных на время действия военного положения.

Относительно медленная динамика АЭО в первые годы внедрения программы характерна для большинства европейских стран и их бизнесов, добавил Минфин. Среди основных причин он назвал осторожность бизнеса и пристрастное отношение к любым нововведениям.