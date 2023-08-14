Нова пошта и Стальканат получили льготы на таможне
Компания Нова пошта и производитель арматуры Стальканат (Одесса) получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине, который дает преимущества и упрощения при таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Таким образом в Украине стало четыре компании со статусом АЭО. В 2021 году таможенные преференции получила Джей Ти Интернешнл Украина, в июне 2023-го – Эпицентр К.
АЭО – это особый статус, подтверждающий высокую степень доверия к компании и предоставляющий существенные упрощения таможенных формальностей.
Компании получают такие выгоды:
- упрощенное декларирование
- экономия времени и средств за счет: более быстрого процесса перемещения товаров через таможенную границу (например, первоочередное прохождение таможенных формальностей, использование специальных полос и т.п.); не заезд на терминал
- снижение рисков в системе таможенного оформления (например, по контролю классификации товаров, таможенной стоимости и т.п.)
- право самостоятельно накладывать пломбы на транспортные средства.
С момента запуска программы Гостаможня рассмотрела 17 заявлений на получение статуса АЭО. Десяти компаниям отказали.
Получение статуса АЭО — длительный процесс: предварительное рассмотрение заявления – 30 дней, проведение оценки соответствия – 120 дней.
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