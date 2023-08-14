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Нова пошта и Стальканат получили льготы на таможне

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:52
Нова пошта и Стальканат получили льготы на таможне - Фото
Фото: Киевская таможня/Facebook

Компания Нова пошта и производитель арматуры Стальканат (Одесса) получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине, который дает преимущества и упрощения при таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.   

Таким образом в Украине стало четыре компании со статусом АЭО. В 2021 году таможенные преференции получила Джей Ти Интернешнл Украина, в июне 2023-го – Эпицентр К.  

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АЭО – это особый статус, подтверждающий высокую степень доверия к компании и предоставляющий существенные упрощения таможенных формальностей. 

Компании получают такие выгоды: 

- упрощенное декларирование  

- экономия времени и средств за счет: более быстрого процесса перемещения товаров через таможенную границу (например, первоочередное прохождение таможенных формальностей, использование специальных полос и т.п.); не заезд на терминал  

- снижение рисков в системе таможенного оформления (например, по контролю классификации товаров, таможенной стоимости и т.п.)  

- право самостоятельно накладывать пломбы на транспортные средства. 

С момента запуска программы Гостаможня рассмотрела 17 заявлений на получение статуса АЭО. Десяти компаниям отказали. 

Получение статуса АЭО — длительный процесс: предварительное рассмотрение заявления – 30 дней, проведение оценки соответствия – 120 дней. 

Читайте также: Как Нова пошта осуществляет международную экспансию.  

Роман Брыль
Нова ПоштаСтальканат-СилурГостаможняавторизированный экономический операторпреференции
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