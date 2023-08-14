RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нова пошта та Стальканат отримали пільги на митниці

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 11:52
Нова пошта та Стальканат отримали пільги на митниці - Фото
Фото: Київська митниця/Facebook

Компанія Нова пошта та виробник арматури Стальканат (Одеса) набули статусу авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення при митному оформленні. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Таким чином, в Україні стало чотири компанії зі статусом АЕО. У 2021 році митні преференції отримала Джей Ті Інтернешнл Україна, у червні 2023-го – Епіцентр К.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

АЕО – це особливий статус, який підтверджує високий рівень довіри до компанії й надає суттєві спрощення митних формальностей.

Компанії отримують такі вигоди:

- спрощене декларування

- економія часу та коштів завдяки: швидшому процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо); не заїжджанню на термінал

- зниженню ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо)

- праву самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

З моменту запуску програми Держмитниця розглянула 17 заяв на набуття статусу АЕО. Десяти компаніям відмовили.

Набуття статусу АЕО — тривалий процес: попередній розгляд заяви – 30 днів, проведення оцінки відповідності – 120 днів.

Читайте також: Як Нова пошта здійснює міжнародну експансію.

Роман Бриль
нова поштадержмитницяпільгиСтальканатавторизований економічний операторпреференції
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 