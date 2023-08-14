Нова пошта та Стальканат отримали пільги на митниці
Компанія Нова пошта та виробник арматури Стальканат (Одеса) набули статусу авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення при митному оформленні. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Таким чином, в Україні стало чотири компанії зі статусом АЕО. У 2021 році митні преференції отримала Джей Ті Інтернешнл Україна, у червні 2023-го – Епіцентр К.
АЕО – це особливий статус, який підтверджує високий рівень довіри до компанії й надає суттєві спрощення митних формальностей.
Компанії отримують такі вигоди:
- спрощене декларування
- економія часу та коштів завдяки: швидшому процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо); не заїжджанню на термінал
- зниженню ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо)
- праву самостійно накладати пломби на транспортні засоби.
З моменту запуску програми Держмитниця розглянула 17 заяв на набуття статусу АЕО. Десяти компаніям відмовили.
Набуття статусу АЕО — тривалий процес: попередній розгляд заяви – 30 днів, проведення оцінки відповідності – 120 днів.
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