Нова пошта та Стальканат отримали пільги на митниці

Компанія Нова пошта та виробник арматури Стальканат (Одеса) набули статусу авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні, який дає переваги та спрощення при митному оформленні. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Таким чином, в Україні стало чотири компанії зі статусом АЕО. У 2021 році митні преференції отримала Джей Ті Інтернешнл Україна, у червні 2023-го – Епіцентр К.

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АЕО – це особливий статус, який підтверджує високий рівень довіри до компанії й надає суттєві спрощення митних формальностей.

Компанії отримують такі вигоди:

- спрощене декларування

- економія часу та коштів завдяки: швидшому процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо); не заїжджанню на термінал

- зниженню ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо)

- праву самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

З моменту запуску програми Держмитниця розглянула 17 заяв на набуття статусу АЕО. Десяти компаніям відмовили.

Набуття статусу АЕО — тривалий процес: попередній розгляд заяви – 30 днів, проведення оцінки відповідності – 120 днів.

18 липня 2023 року у парламенті заявили, що реформування податкової служби та митниці відбудеться всупереч закону про держслужбу.

9 серпня на Одеській митниці вилучили 24 тонни автозапчастин із РФ, заявлених як китайські — фото.

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