Реформування Податкової й Митниці відбудеться всупереч закону про держслужбу – Гетманцев

Реформування Державної податкової служби і Державної митної служби відбудеться всупереч закону про державну службу, сказав в інтерв'ю LIGA.net голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Депутат сказав, що зараз, наприклад, він не може давати оцінку роботі керівника Митної служби Сергія Звягінцева, бо той працює у статусі виконувача обов'язків, який обмежує його в проведенні радикальних змін, яких потребує цей орган.

"А от наші законопроєкти дозволяють людину призначити, убезпечити від політичного тиску і дати їй сформувати команду. І потім спитати за результатом. Бо звільнити керівників зможуть лише після аудиту та через невиконання тих показників роботи, які прямо прописані в контракті. І ще там є певні гарантії матеріального забезпечення. Збільшення зарплат у Податковій та Митниці", – сказав Гетманцев.

Він визнав, що такі положення йдуть у розріз із законом про державну службу.

"Це одне з ключових зауважень до законопроєктів Мінфіну. Тому можна, як варіант, зробити це на період воєнного часу. Або до завершення реформи держслужби. Ще аналізуємо, як саме краще, і дискутуємо з Мінфіном. Аби змінити ці органи – це необхідно", – сказав депутат.

26 квітня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про перезавантаження Державної податкової служби.

Законопроєкт про перезавантаження Держмитниці уже пройшов перше читання.

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