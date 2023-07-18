Реформирование Налоговой и Таможни состоится вопреки закону о госслужбе – Гетманцев

Реформирование Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы состоится вопреки закону о государственной службе, сказал в интервью LIGA.net глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Депутат сказал, что сейчас, например, он не может давать оценку работе руководителя Таможенной службы Сергея Звягинцева, потому что тот работает в статусе исполняющего обязанности, ограничивающем его в проведении радикальных изменений, в которых нуждается этот орган.

"А вот наши законопроекты позволяют человека назначить, обезопасить от политического давления и дать ему сформировать команду. И потом спросить по результату. Потому что уволить руководителей смогут только после аудита и из-за невыполнения тех показателей работы, которые прямо прописаны в контракте. И еще там есть определенные гарантии материального обеспечения. Увеличение зарплат в Налоговой и Таможне", – сказал Гетманцев.

Он признал, что такие положения идут в разрез с законом о государственной службе.

"Это одно из ключевых замечаний к законопроектам Минфина. Поэтому можно, как вариант, сделать это на период военного времени. Или до завершения реформы госслужбы. Еще анализируем, как лучше, и дискутируем с Минфином. Чтобы изменить эти органы – это необходимо", – сказал депутат.

26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы.

Законопроект о перезагрузке Гостаможни уже прошел первое чтение.

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