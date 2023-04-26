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Рада инициирует перезагрузку Налоговой: законопроект

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 10:07
Рада инициирует перезагрузку Налоговой: законопроект - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о перезагрузке Государственной налоговой службы. Текст законопроекта пока не опубликован на сайте, но его основные положения сообщили его соавторы – Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

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Законопроект предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя ГНС.

Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек, определенных Кабинетом министров, из которых пять будут отбираться на основании предложений международных организаций.

Она должна будет выбрать одного безальтернативного победителя конкурса.

Законопроект также предлагает проводить ежегодный внешний аудит эффективности деятельности Налоговой службы. Негативное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы ГНС.

После избрания нового руководителя Налоговой службы должна состояться переаттестация всех ее сотрудников, в том числе по вопросу добропорядочности.

Законопроект также предусматривает более высокий размер заработной платы для налоговиков.

"Этим законопроектом мы завершаем серию по трем инициативам, которые направлены на перезагрузку и обновление всех трех госорганов в финансовой сфере: БЭБ – ГТС – ГНС", – указал Железняк.

Андрій Водяний
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верховная рада законопроект налоговая Ярослав Железняк Даниил Гетманцев
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