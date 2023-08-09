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На Одеській митниці вилучили 24 тонни автозапчастин із РФ, заявлених як китайські — фото

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 18:53
На Одеській митниці вилучили 24 тонни автозапчастин із РФ, заявлених як китайські — фото - Фото
Фото: Держмитниця/Facebook

Одеські митники викрили імпортера, який намагався завезти понад 24 тонни російських запчастин до легкових автомобілів, заявивши їх як китайські. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

На партію товару – насоси, дзеркала заднього виду, пластикову фурнітуру, радіатори, прокладки, фільтри тощо – підприємство-імпортер надало інвойс про її китайське походження, де відправником зазначено китайську компанію, а одержувачем – підприємство з Харківської області.

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Під час огляду вантажу митники встановили, що деякі запчастини мають ознаки походження із країни-агресора. На частині деталей фрагменти написів були затерті, а частина містить маркування "зроблено в Росії" та інформацію про російського виробника та його адресу.

Щодо керівника компанії-імпортера складено протокол про порушення митних правил.

Порушення передбачає штраф розміром вартості товару та його конфіскацію.

Загальна вартість товару оцінюється у 3 млн грн.

Роман Бриль
країна-агресородеська митницяавтозапчастини
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