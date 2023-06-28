Зеленський заявив, що хоче податкову без податківців і митницю без митників

Майбутня радикальна податкова реформа означатиме зміну суспільного договору: держава зменшить податки й мінімізує контакти з платниками, але в обмін на закриття податкових схем. Про це заявив у вівторок під час виступу в Верховній Раді президент Володимир Зеленський.

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"Україні потрібен новий податковий договір між державою і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе [...] зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав президент.

Він підтвердив, що хотів би знизити податки, але зараз, "у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами", Україна собі цього дозволити не може.

"Цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником. Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури", – сказав президент України.

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