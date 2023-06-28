Зеленський заявив, що хоче податкову без податківців і митницю без митників
Майбутня радикальна податкова реформа означатиме зміну суспільного договору: держава зменшить податки й мінімізує контакти з платниками, але в обмін на закриття податкових схем. Про це заявив у вівторок під час виступу в Верховній Раді президент Володимир Зеленський.
"Україні потрібен новий податковий договір між державою і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе [...] зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав президент.
Він підтвердив, що хотів би знизити податки, але зараз, "у час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами", Україна собі цього дозволити не може.
"Цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є зустріч або будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником. Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури", – сказав президент України.
- Зеленський ще у грудні 2022 року заявив, що податкова система в Україні потребує змін, але вже через кілька місяців прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що поки йде війна, революційних податкових змін не буде.
- У березні 2023 року МВФ прямо сказав, що Україна до кінця війни має утриматися від будь-яких податкових змін, якщо вони зменшать надходження до бюджету.
- Після цього Зеленський сказав, що підтримує радикальну податкову реформу, але вже після війни.
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