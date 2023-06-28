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Зеленский заявил, что хочет налоговую без налоговиков и таможню без таможенников

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 14:33
Зеленский заявил, что хочет налоговую без налоговиков и таможню без таможенников - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Будущая радикальная налоговая реформа будет означать изменение общественного договора: государство снизит налоги и минимизирует контакты с плательщиками, но в обмен на закрытие налоговых схем. Об этом заявил во вторник во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

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"Украине нужен новый налоговый договор между государственным и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит [...] снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность", – сказал президент.

Он подтвердил, что хотел бы снизить налоги, но сейчас, "во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами", Украина себе этого позволить не может.

"Цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть встреча или любой контакт между гражданином и должностным лицом, между бизнесом и чиновником. Наша цель – налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры", – сказал президент Украины.

Читайте также: Зеленский о проблемах бизнеса: Если есть вопросы к налоговикам – я разберусь

Андрей Водяный
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