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На Одесской таможне изъяли 24 тонны автозапчастей из РФ, заявленных как китайские — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 18:53
На Одесской таможне изъяли 24 тонны автозапчастей из РФ, заявленных как китайские — фото - Фото
Фото: Гостаможня/Facebook

Одесские таможенники разоблачили импортера, пытавшегося ввезти более 24 тонн российских запчастей к легковым автомобилям, заявив их как китайские. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.   

На партию товара — насосы, зеркала заднего вида, пластиковую фурнитуру, радиаторы, прокладки, фильтры и т.д. – предприятие-импортер предоставило инвойс о ее китайском происхождении, где отправителем указана китайская компания, а получателем – предприятие из Харьковской области. 

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Во время досмотра груза таможенники установили, что некоторые запчасти имеют признаки происхождения из страны-агрессора. На части деталей фрагменты надписей были затерты, а часть содержит маркировку "сделано в России" и информацию о российском производителе и его адрес. 

Относительно руководителя компании-импортера составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Нарушение предусматривает штраф в размере стоимости товара и его конфискацию. 

Общая стоимость товара оценивается в 3 млн грн.

Роман Брыль
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