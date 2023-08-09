На Одесской таможне изъяли 24 тонны автозапчастей из РФ, заявленных как китайские — фото

Одесские таможенники разоблачили импортера, пытавшегося ввезти более 24 тонн российских запчастей к легковым автомобилям, заявив их как китайские. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

На партию товара — насосы, зеркала заднего вида, пластиковую фурнитуру, радиаторы, прокладки, фильтры и т.д. – предприятие-импортер предоставило инвойс о ее китайском происхождении, где отправителем указана китайская компания, а получателем – предприятие из Харьковской области.

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Во время досмотра груза таможенники установили, что некоторые запчасти имеют признаки происхождения из страны-агрессора. На части деталей фрагменты надписей были затерты, а часть содержит маркировку "сделано в России" и информацию о российском производителе и его адрес.

Относительно руководителя компании-импортера составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Нарушение предусматривает штраф в размере стоимости товара и его конфискацию.

Общая стоимость товара оценивается в 3 млн грн.

9 мая 2023 года Одесская таможня пресекла незаконный экспорт семян подсолнечника.

28 июня президент Зеленский заявил, что хочет таможню без таможенников и налоговую без налоговиков.

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