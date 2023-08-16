Пятая компания в Украине получила льготы на таможне
"Волынская мебельная компания – Украина" (ВМК-Украина) получила статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине, который дает преимущества и упрощения при таможенном оформлении. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
ВМК-Украина стала пятой компанией со статусом АЭО. В 2021 году таможенные преференции получила Джей Ти Интернешнл Украина, в июне 2023-го – Эпицентр К, в августе — Нова Пошта и Стальканат.
ВМК-Украина зарегистрирована в Луцке, производит и экспортирует корпусную мебель. На рынке работает более 20 лет. Имеет 500 работников, пять логистических центров, более 100 магазинов, 113 000 кв. м производственных и складских площадей. Основателями указаны Гербор-Холдинг и ЕЕП Холдинг польских бенефициаров.
В Гостаможне объясняют, что АЭО – это особый статус, подтверждающий высокую степень доверия к компании и предоставляющий существенные упрощения таможенных формальностей.
Компании получают такие выгоды:
- упрощенное декларирование
- экономия времени и средств за счет: более быстрого процесса перемещения товаров через таможенную границу (например, первоочередное прохождение таможенных формальностей, использование специальных полос и т.п.); не заезд на терминал
- снижение рисков в системе таможенного оформления (например, по контролю классификации товаров, таможенной стоимости и т.п.)
- право самостоятельно накладывать пломбы на транспортные средства.
С момента запуска программы Гостаможня рассмотрела 17 заявлений на получение статуса АЭО. Десяти компаниям отказали.
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