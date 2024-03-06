31 компанія отримала пільги на митниці за програмою АЕО. Темпи співставні з Євросоюзом

З початку 2024 року найвищий ступінь довіри митниці здобули вже дев'ять українських компаній

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В Україні на початок березня 2024 року 31 компанія отримала статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Міністерство фінансів вважає, що темпи отримання українськими підприємствами пільг на митниці відповідають європейським, а подекуди й перевищують їх.

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"Незважаючи на війну, український бізнес скористався цією можливістю та суттєво збільшив динаміку в отриманні авторизацій АЕО. Так, за 3 роки та 7 місяців роботи програми АЕО (станом на початок березня 2024 року) отримано 31 авторизацію АЕО", – заявили в Мінфіні.

Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств. Закон про АЕО в Україні був ухвалений Верховною Радою у грудні 2020 року в рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом. Статус АЕО призначений для добропорядних та фінансово стабільних компаній, пов'язаних з експортом та імпортом товарів.



Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі. Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.

Для порівняння, за перші чотири роки функціонування програми АЕО в ЄС (2008–2011 роки):

→ бізнес у більш ніж половині країн ЄС (17 держав-членів) мав схожий (Румунія, Словаччина та ін.) або значно менший (Болгарія, Греція, Литва та ін.), або навіть нульовий (Хорватія і Португалія) темп нарощення авторизацій АЕО;

→ бізнес в 11 державах – членах ЄС мав більший темп нарощення АЕО (найвищий – у Франції, Німеччині, Нідерландах).

Джерело: Мінфін

Українські компанії у 2024 році вже отримали дев'ять авторизацій АЕО (станом на 5 березня).

"Отже, з початку 2024 року вони рухаються схожими темпами з бізнесами лідируючих країн ЄС в нарощенні АЕО протягом цього ж періоду (в Німеччині – 11, у Франції – 10, у Хорватії та Польщі – по 7)", – констатує міністерство.

З усіх авторизацій, які вимагають оцінку фінансового стану, в Україні 63% було отримано на підставі базових показників і 35% – на підставі знижених показників, запроваджених на час дії воєнного стану.

Порівняно повільна динаміка АЕО у перші роки впровадження програми характерна для більшості європейських країн та їх бізнесів, додав Мінфін. Серед основних причин він назвав обережність бізнесу та упереджене ставлення до будь-яких нововведень.