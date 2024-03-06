31 компанія отримала пільги на митниці за програмою АЕО. Темпи співставні з Євросоюзом
В Україні на початок березня 2024 року 31 компанія отримала статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Міністерство фінансів вважає, що темпи отримання українськими підприємствами пільг на митниці відповідають європейським, а подекуди й перевищують їх.
"Незважаючи на війну, український бізнес скористався цією можливістю та суттєво збільшив динаміку в отриманні авторизацій АЕО. Так, за 3 роки та 7 місяців роботи програми АЕО (станом на початок березня 2024 року) отримано 31 авторизацію АЕО", – заявили в Мінфіні.
Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі. Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.
Для порівняння, за перші чотири роки функціонування програми АЕО в ЄС (2008–2011 роки):
→ бізнес у більш ніж половині країн ЄС (17 держав-членів) мав схожий (Румунія, Словаччина та ін.) або значно менший (Болгарія, Греція, Литва та ін.), або навіть нульовий (Хорватія і Португалія) темп нарощення авторизацій АЕО;
→ бізнес в 11 державах – членах ЄС мав більший темп нарощення АЕО (найвищий – у Франції, Німеччині, Нідерландах).
Українські компанії у 2024 році вже отримали дев'ять авторизацій АЕО (станом на 5 березня).
"Отже, з початку 2024 року вони рухаються схожими темпами з бізнесами лідируючих країн ЄС в нарощенні АЕО протягом цього ж періоду (в Німеччині – 11, у Франції – 10, у Хорватії та Польщі – по 7)", – констатує міністерство.
З усіх авторизацій, які вимагають оцінку фінансового стану, в Україні 63% було отримано на підставі базових показників і 35% – на підставі знижених показників, запроваджених на час дії воєнного стану.
Порівняно повільна динаміка АЕО у перші роки впровадження програми характерна для більшості європейських країн та їх бізнесів, додав Мінфін. Серед основних причин він назвав обережність бізнесу та упереджене ставлення до будь-яких нововведень.
- Перший в Україні сертифікат АЕО в березні 2021 року отримало ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (Кременчуцька тютюнова фабрика), один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Потім пільги отримали Епіцентр К, Стальканат, Волинська меблева компанія – Україна, Нова пошта Глобал, Гуалапак Україна, ПрАТ "Технологія", фермерське господарство "Органік Сістемс", кондитерська фабрика "Ярич".
- У вересні 2023 року Кабмін вирішив спростити процедуру отримання авторизацій на митні спрощення.