Держмитниця виявила порушень митних правил на 6 млрд грн. Сума зросла у 3,5 раза за рік

На розгляд до суду митницями передано 1623 справи щодо порушення митних правил на 4,5 млрд грн

Фото: ДМСУ/telegram

Митниці Державної митної служби виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн за чотири місяці 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Вартісний показник збільшився майже у 3,5 раза проти аналогічного періоду 2023 року, додають у ДМСУ.

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У 965 справах щодо порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 104 млн грн. Зокрема:

– промислових товарів на 50 млн грн

- продовольчих товарів на понад 23 млн грн

- транспортних засобів на 29 млн грн

– валюти на 1,5 млн грн.

"У 1160 справах щодо порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на 28 млн грн, стягнуто штрафів на 31 млн грн", – йдеться у повідомленні.

На розгляд до суду митницями передано 1623 справи щодо порушення митних правил на 4,5 млрд грн. У 1613 справах, зокрема заведених у попередні періоди, судом ухвалено рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн грн (конфіскація – 243 млн грн, штрафи – 297 млн грн).

Джерело: ДМСУ

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